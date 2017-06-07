У Житомирі за I квартал вдалося перевиконати міський бюджет

У Житомирі за перший квартал цього року вдалося перевиконати міський бюджет.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-служби Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, на розгляд чергового засідання виконкому міськради сьогодні винесли 58 питань порядку денного та 9 додаткових.

Ключове питання виконкому – звіт «Про виконання міського бюджету за І квартал 2017 року – члени виконкому взяли до відома та подали на розгляд сесії міської ради.

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«За підсумками першого кварталу цього року ми маємо перевиконання міського бюджету. Загальний та спеціальний фонди міського кошторису були виконані на 30,5% до річного плану, а це понад із 762 мільйони гривень», - розповів на засіданні виконкому директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради Сергій Гаращук.

Також виконавчий комітет затвердив звіт про виконання показників фінансового плану комунального підприємства «Інформаційно-видавничий центр Житомирської міської ради» та розглянув інші питання.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі педагоги поспілкувалися з Гриневич на тему Нової української школи.