Кабмін виділив 1,5 мільярда на підтримку об'єднаних територіальних громад

Кабінет міністрів України на засіданні в середу виділив 1,5 млрд грн на підтримку об'єднаних територіальних громад, збільшивши обсяг фінансування утричі порівняно з 2016 роком.

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«Ми сьогодні приймаємо рішення - 1,5 млрд грн на підтримку об'єднаних територіальних громад», - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, представляючи постанову.

За словами міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка, 366 громад у 2017 році отримають фінансове забезпечення для підвищення якості надання послуг, створення центрів надання адміністративних послуг, відновлення соціальних об'єктів, шкіл, дитсадків, реконструкції та ремонту доріг, мостів, об'єктів водопостачання, впровадження енергоефективних заходів, закупівлі транспортних засобів тощо. При цьому нова інфраструктура буде адаптована до потреб людей з обмеженими можливостями.

Як повідомляв УНІАН, власні доходи бюджетів 366 об'єднаних територіальних громад в Україні у січні-квітні 2017 року зросли більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 2,6 млрд грн.