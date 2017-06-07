Як змінювалася мінімальна і середня зарплата українців впродовж 17 років (інфографіка)
16:57, 07 червня 2017Фінанси
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Найбільшу середню зарплату отримують у столиці.
Інфографіка Corestone Corp.
Загалом середня зарплата українців в регіонах змінювалася синхронно. Лише після 2014 року впали темпи росту зарплати у Донецькій і Луганській областях.
За даними аналітичної групи Corestone Corp., станом на 2016 рік, найбільша середня зарплата у Києві - 8648 гривень, найнижча у Чернівецькій області - 3828 гривень.
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Середня зарплата по Україні також зростає, однак помірнішими темпами: на 28% станом на квітень 2017 року.
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