Як змінювалася мінімальна і середня зарплата українців впродовж 17 років (інфографіка)

Загалом середня зарплата українців в регіонах змінювалася синхронно. Лише після 2014 року впали темпи росту зарплати у Донецькій і Луганській областях.

За даними аналітичної групи Corestone Corp., станом на 2016 рік, найбільша середня зарплата у Києві - 8648 гривень, найнижча у Чернівецькій області - 3828 гривень.

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Середня зарплата по Україні також зростає, однак помірнішими темпами: на 28% станом на квітень 2017 року.