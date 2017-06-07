Нацбанк бачить потенціал для подальшого зниження облікової ставки

Національний банк України бачить потенціал для подальшого зниження облікової ставки, повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб під час наради Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.

«На майбутнє ми бачимо, що є потенціал для подальшого зниження облікової ставки. Але це має узгоджуватися з досягненням Національним банком цілей щодо інфляції», - сказав він.

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При цьому Сологуб нагадав, що в цьому році регулятор планує знизити інфляцію до 8% плюс-мінус 2 п.п., у 2018 році - до 6% плюс-мінус 2 п.п.

Заступник голови Нацбанку підкреслив, що низька і прогнозована інфляція є фундаментом для економічного зростання.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 26 травня знизив облікову ставку до 12,5% річних, продовживши пом'якшення монетарної політики, як і місяцем раніше, коли знизив облікову ставку до 13% річних. До цього регулятор три місяці поспіль зберігав ставку на рівні 14% річних.

Інфляція в Україні у квітні 2017 року порівняно з квітнем 2016 року сповільнилася до 12,2%, порівняно з березнем - до 0,9%. З початку року споживчі ціни в Україні зросли на 4,9%.

Максимальна історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.