Катарський ріал подешевшав до мінімуму за 11 років
17:24, 07 червня 2017Фінанси
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У середу на спотовому валютному ринку за один долар давалося 3,65 ріалу, що є антирекордом за останні вісім років.
Ілюстрація REUTERS
Курс катарського ріалу на тлі розриву низкою арабських держав відносин з Дохою продовжив знижуватися і досяг рекордно низького значення за останні 11 років, повідомляє Reuters.
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"У середу на спотовому валютному ринку за один долар давалося 3,65 ріала. Показник у вівторок був на одну соту ріала вище, що є антирекордом за останні вісім років", - йдеться в повідомленні.
У понеділок Саудівська Аравія, Бахрейн, ОАЕ та Єгипет оголосили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, припинивши з ним всяке повідомлення. До них приєдналися Ємен, тимчасовий уряд Лівії, Мальдіви, Маврикій і Коморські острови.
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