Надмірна ліквідність банківської системи становить $4 мільярди - НБУ

Банківська система володіє надмірною ліквідністю в розмірі близько 4 мільярди доларів, повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурий в ході наради Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.

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"На сьогодні надмірна ліквідність банківської системи становить близько 4 мільярдів доларів, але ми не бачимо активного кредитування", - сказав Чурий.

За його словами, твердження про перешкоджання розвитку кредитування високих ставок за депозитними сертифікатами НБУ, що приваблює банкірів вкладати в них кошти, не має підстави.

"У депозитних сертифікатах розміщено близько 60 мільярдів гривень, але активи банківської системи перевищують 1 трильйон гривень, тобто, частка сертифікатів не така значна", - пояснив Чурий.

Він підкреслив, що відсутність кредитування викликано не високими ставками НБУ, а іншими проблемами, включаючи низьку захист прав кредиторів, проблему правової і судової систем.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Національного банку України, банківська система сьогодні готова до повномасштабної відновлення кредитування, однак за результатами діагностики найбільших банків рівень проблемних кредитів становить близько 50%.