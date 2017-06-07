Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,20 за долар
19:34, 07 червня 2017Фінанси
131
Офіційний курс НБУ на 8 червня: 100 USD – 2620,5414 гривні; 100 EUR – 2939,4613 гривні; 10 RUR – 4,6309 гривні.
Нацбанк зміцнив офіційну гривню до долара на 4 копійки / Фото НБУ
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 8 червня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
Читайте такожНадмірна ліквідність банківської системи становить $4 мільярди - НБУ
100 USD США – 2620,5414 (7 червня – 2624,6584)
100 EUR – 2939,4613 (7 червня – 2954,8404)
10 RUR – 4,6309 (7 червня – 4,6311)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter