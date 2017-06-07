Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,20 за долар

Офіційний курс НБУ на 8 червня: 100 USD – 2620,5414 гривні; 100 EUR – 2939,4613 гривні; 10 RUR – 4,6309 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 8 червня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: Читайте такожНадмірна ліквідність банківської системи становить $4 мільярди - НБУ 100 USD США – 2620,5414 (7 червня – 2624,6584) 100 EUR – 2939,4613 (7 червня – 2954,8404) 10 RUR – 4,6309 (7 червня – 4,6311)

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