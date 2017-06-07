В Україні поза банками перебуває близько 300 мільярдів гривень готівки – НБУ
Такий великий обсяг готівки підвищує навантаження на Нацбанк, пов'язану із забезпеченням випуску та обігу грошей.
Поточний обсяг готівки поза банківською системою становить близько 300 млрд грн, що збільшує навантаження на Національний банк і стимулює тіньову економіку. Про це повідомив виконуючий обов'язки глави Нацбанку Яків Смолій в ході наради Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.
Читайте такожНацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,20 за долар«Поза банківською системою на сьогодні знаходиться готівка на суму близько 300 млрд грн», - сказав він.
При цьому Смолій підкреслив, що такий великий обсяг готівки підвищує навантаження на Нацбанк, пов'язану із забезпеченням випуску та обігу грошей.
«Частина цієї готівки забезпечує тіньову економіку», - сказав Смолій, зазначивши, що для вирішення цієї проблеми необхідно прискорити прийняття законопроектів в рамках проекту зниження частки готівки в обігу Cashless.
Зокрема, він назвав законопроекти №5361-д про регулювання переказу коштів, №4117 про лібералізації готівкових розрахунків та №4658 про спрощення застосування реєстраторів розрахункових операцій.
Як повідомляв УНІАН, у рамках концепції cashless-економіки Національний банк планує зменшити обсяг готівки в обігу з 13,4% ВВП в 2016 році до 9,5% ВВП в 2020 році.