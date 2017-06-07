В Україні поза банками перебуває близько 300 мільярдів гривень готівки – НБУ

Поточний обсяг готівки поза банківською системою становить близько 300 млрд грн, що збільшує навантаження на Національний банк і стимулює тіньову економіку. Про це повідомив виконуючий обов'язки глави Нацбанку Яків Смолій в ході наради Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності.

Читайте такожНацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,20 за долар«Поза банківською системою на сьогодні знаходиться готівка на суму близько 300 млрд грн», - сказав він.

При цьому Смолій підкреслив, що такий великий обсяг готівки підвищує навантаження на Нацбанк, пов'язану із забезпеченням випуску та обігу грошей.

«Частина цієї готівки забезпечує тіньову економіку», - сказав Смолій, зазначивши, що для вирішення цієї проблеми необхідно прискорити прийняття законопроектів в рамках проекту зниження частки готівки в обігу Cashless.

Зокрема, він назвав законопроекти №5361-д про регулювання переказу коштів, №4117 про лібералізації готівкових розрахунків та №4658 про спрощення застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Як повідомляв УНІАН, у рамках концепції cashless-економіки Національний банк планує зменшити обсяг готівки в обігу з 13,4% ВВП в 2016 році до 9,5% ВВП в 2020 році.