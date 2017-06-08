Київська митниця за 5 місяців збільшила обсяг оброблених вантажів на 20%

Київська міська митниця Державної фіскальної служби України (ДФС) за період з січня по травень 2017 року збільшила обсяг оброблюваних вантажів за ваговими показниками на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомив в ході засідання Громадської ради при Головному управлінні ДФС в місті Києві виконуючий обов'язки начальника відомства Сергій Тупальский.

Він також розповів, що кількість митних декларацій, оформлених на Київській митниці, зросла порівняно з минулим роком на 23%, кількість суб'єктів господарювання, які здійснювали зовнішньоекономічну діяльність, на митниці, зросла на 37%, а надходження в державний бюджет – на 18,1% - до 16,6 млрд. грн.

"Завдяки перевиконанню планових показників бюджету Київської міської адміністрації вдалося акумулювати понад 400 млн грн, які будуть направлені на ремонт доріг Києва", - додав Тупальский.

За його словами, основними групами товарів, які проходять митні процедури в керованому ним відомстві, є легкові автомобілі, запчастини, засоби зв'язку, комп'ютерна та побутова техніка.

При цьому Тупальский поскаржився, що йому з колегами поки не вдалося істотно знизити середній час митного оформлення товарів, який у всіх митних режимах становить 3 години 3 хв. У минулому році цей показник становив 3 год 10 хв.

За перші 5 місяців 2017 року Київською міською митницею ДФС прийнято 449 справ про порушення митних правил на суму 90,5 млн грн.