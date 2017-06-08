Нацбанк пом'якшив умови кредитування Фонду гарантування

Національний банк України пом'якшив умови надання кредитів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для підвищення ефективності підтримки ліквідності Фонду та посилення захисту інтересів вкладників банків.

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Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №47, яка набирає чинності з 8 червня.

Згідно з документом, тепер Фонд має право звернутися до нбу з клопотанням про зміну умов кредитного договору, у тому числі продовжити термін користування кредитом.

Також Нацбанк пом'якшив вимоги за строками погашення державних облігацій, наданих Фондом в заставу по кредиту, і тепер буде приймати в якості застави папери зі строком погашення не раніше ніж день погашення кредиту або його відповідної частини.

У той же час, Нацбанк зобов'язав Фонд при наявності у нього вільної ліквідності достроково повернути кредит, при цьому мінімальний обсяг коштів Фонду повинен бути не нижче 2,5% суми гарантованих коштів вкладників.

При цьому Нацбанк наділив себе правом на день погашення облігацій здійснювати договірне списання коштів з поточних рахунків Фонду на погашення заборгованості за кредитом, якщо день погашення припадає на день повернення кредиту.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 30 травня по кредитах перед Міністерством фінансів України склала 59,56 мільярда гривень, перед Національним банком – 9,1 мільярда гривень, що в сумі становила 68,66 мільярда гривень.

За інформацією Фонду, витрати на обслуговування цих кредитів в 2016 році склали 3,1 мільярда гривень, при цьому кредити Мінфіну отримані за ставкою від 9,99% до 12,5% річних, кредити НБУ – 12,5% річних.