Гривня на коні: долар продовжує дешевшати

У четвер, 8 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,1600/26,1750 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 29,4858/29,4921 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4735/0,4746 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,1668 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 116 угод на суму 45,58 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 7 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,1950/26,2150 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходяться на рівні 29,5195/29,5394 грн/євро, до російського рублю – на рівні 0,4624/0,4633 грн/рубль.