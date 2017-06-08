Українські банки вийшли на мільярдні прибутки проти збитків роком раніше

Платоспроможні банки в січні-квітні 2017 року отримали 9,418 млрд грн чистого прибутку проти 11,536 млрд грн збитку за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, доходи працюючих банків зросли на 9,8% - до 63,020 млрд грн, тоді як витрати скоротилися на 27,6% - до 53,603 млрд грн.

Згідно з наведеними даними, зростання доходів відбулося за рахунок результату торговельних операцій і комісійних, зниження витрат - за рахунок скорочення відрахувань у резерви, відсоткових та інших операційних витрат.

Як повідомляв УНІАН, прибуток працюючих банків у першому кварталі 2017 року становив 4,102 млрд грн проти 8,011 млрд грн збитку на рік раніше.

Сумарний прибуток банківської системи за цей період становить 495,776 млн грн, оскільки п'ять неплатоспроможних банків отримали 3,606 млрд грн збитків.

Банківська система України, з урахуванням діючих і неплатоспроможних банків, в 2016 році отримала 195,658 млрд грн збитку, що є рекордним історичним показником.