Європейський центробанк зберіг базову ставку на нульовому рівні

Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) на засіданні в четвер прийняла рішення зберегти базову процентну ставку на колишньому рівні - 0%, повідомив регулятор.

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Ставка за депозитами також не змінилася - мінус 0,4%, маржинальна ставка збереглася на рівні 0,25%, передає Прайм.

Європейський регулятор також залишив обсяг викупу активів в рамках програми кількісного пом'якшення (QE) на рівні 60 млрд євро кожен місяць з квітня по грудень поточного року.

У повідомленні регулятора йдеться, що ЄЦБ, як і раніше, очікує, що протягом тривалого періоду часу його ставки будуть перебувати на поточних або нижчих рівнях.

Регулятор також зберіг обсяг викупу активів в рамках програми кількісного пом'якшення (QE) на рівні 60 мільярдів євро щомісяця з квітня по грудень 2017 року, але не виключив, що за необхідності програма може бути продовжена, а обсяг цих активів змінено.