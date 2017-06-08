Активи діючих банків України зросли майже на 2 мільярди

Активи діючих банків України, без урахування неплатоспроможних фінансових установ, за січень-квітень 2017 року зросли на 1,885 млрд грн, або на 0,2%, - до 1,258 трлн грн станом на 1 травня.

Читайте такожУкраїнські банки вийшли на мільярдні прибутки проти збитків роком раніше

Як повідомляється на сайті Національного банку України, зокрема у квітні активи скоротилися на 7,844 млрд грн, або на 0,6%.

Зобов'язання банків у січні-квітні 2017 року скоротилися на 2,4%, в тому числі у квітні - на 0,7%, до 1,105 трлн грн.

Капітал банків у січні-квітні зріс на 23,7%, зокрема у квітні на 0,1%, - до 153,1 млрд грн.

Також повідомляється, що станом на 1 травня 2017 року кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, становила 90, в тому числі 38 банків з іноземним капіталом.

Довідка УНІАН. Станом на початок 2016 року активи діючих в Україні банків становили 1,254 трлн грн, а кількість працюючих банків - 117.