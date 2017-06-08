В Україні ще один банк заявив про припинення діяльності

Акціонери банку «Фінансовий партнер» прийняли рішення про припинення фінустановою банківської діяльності без ліквідації юридичної особи, як це дозволяє прийнятий у березні поточного року Закон України «Про спрощену процедуру реорганізації та капіталізації банків».

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Як повідомила прес-служба банку, в результаті прийнятого рішення фінустанова надалі не зможе обслуговувати банківські платіжні картки MasterCard, в зв'язку з чим пропонує клієнтам зняти або перерахувати свої кошти до дати блокування карток 3 липня 2017 року.

У повідомленні наголошується, що після цієї дати зняття коштів з карткових рахунків буде можливе в касі банку після закінчення 45 днів після блокування картки відповідно до умов укладених договорів і правил міжнародної платіжної системи MasterCard Worldwide.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк зобов'язав банки збільшити статутний капітал до 200 млн грн - до 11 липня 2017 року, до 300 млн грн - до 11 липня 2018 року, до 400 млн грн - до 11 липня 2019 року, до 450 млн грн - до 11 липня 2020 року, до 500 млн грн - до 11 липня 2024 року.

Заступник голови НБУ Катерина Рожкова наприкінці травня заявила, що у регулятора є питання до 11 з 34 банків, яким потрібна докапіталізація до 200 млн грн до 11 липня, щодо джерел походження коштів.

Верховна Рада України 23 березня прийняла, а президент Петро Порошенко 26 квітня підписав Закон «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків», який у тому числі дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації юридичної особи, щоб продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі, виконавши зобов'язання перед вкладниками.