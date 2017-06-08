В Україні ще один банк заявив про припинення діяльності
Банк «Фінансовий партнер» заявив про припинення діяльності без ліквідації юридичної особи.
Акціонери банку «Фінансовий партнер» прийняли рішення про припинення фінустановою банківської діяльності без ліквідації юридичної особи, як це дозволяє прийнятий у березні поточного року Закон України «Про спрощену процедуру реорганізації та капіталізації банків».
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Як повідомила прес-служба банку, в результаті прийнятого рішення фінустанова надалі не зможе обслуговувати банківські платіжні картки MasterCard, в зв'язку з чим пропонує клієнтам зняти або перерахувати свої кошти до дати блокування карток 3 липня 2017 року.
У повідомленні наголошується, що після цієї дати зняття коштів з карткових рахунків буде можливе в касі банку після закінчення 45 днів після блокування картки відповідно до умов укладених договорів і правил міжнародної платіжної системи MasterCard Worldwide.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк зобов'язав банки збільшити статутний капітал до 200 млн грн - до 11 липня 2017 року, до 300 млн грн - до 11 липня 2018 року, до 400 млн грн - до 11 липня 2019 року, до 450 млн грн - до 11 липня 2020 року, до 500 млн грн - до 11 липня 2024 року.
Заступник голови НБУ Катерина Рожкова наприкінці травня заявила, що у регулятора є питання до 11 з 34 банків, яким потрібна докапіталізація до 200 млн грн до 11 липня, щодо джерел походження коштів.
Верховна Рада України 23 березня прийняла, а президент Петро Порошенко 26 квітня підписав Закон «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків», який у тому числі дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації юридичної особи, щоб продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі, виконавши зобов'язання перед вкладниками.