Нацбанк перерахував до держбюджету третій транш прибутку на 5 мільярдів

Національний банк України перерахував до державного бюджету третій транш свого прибутку за 2016 рік обсягом 5 млрд грн.

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Як повідомила прес-служба регулятора, з урахуванням цього траншу, сума перерахувань з початку року становить 20 млрд грн, і залишається перерахувати ще 24,4 млрд грн.

Нацбанк нагадав, що графік перерахування прибутку до держбюджету узгоджено з Міністерством фінансів і передбачає щомісячні транші до кінця року, щоб згладити вплив змін обсягу коштів уряду на рівень ліквідності банківської системи і не перешкоджати досягненню інфляційних цілей НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Рада Національного банку України затвердила розподіл прибутку регулятора за 2016 рік у сумі 59,451 млрд грн, 15,071 млрд грн з якої буде спрямовано на формування загальних резервів власного капіталу НБУ, 44,379 млрд грн - підлягає перерахуванню до державного бюджету України в 2017 році.

У 2016 році Національний банк перерахував до держбюджету 38,16 млрд грн прибутку, отриманого за 2015 рік.