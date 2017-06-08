Гривня продовжує зміцнюватися до долара

У четвер, 8 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,12/26,15 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Читайте такожВ Україні поза банками перебуває близько 300 мільярдів гривень готівки – НБУ

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 29,6119/29,6262 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4632/0,4746 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,1492 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 402 угоди на суму 243,90 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,1600/26,1750 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,4858/29,4921 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4735/0,4746 грн/рубль.