Зростання цін в Україні прискорилося до 13,5%

Інфляція в Україні в травні 2017 року порівняно з попереднім місяцем, квітнем, прискорилася до 1,3% з 0,9% в квітні до березня.

Читайте такожСпоживчі настрої українців погіршилися – дослідження

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, в річному вираженні порівняно з травнем 2016 року інфляція прискорилася до 13,5% з 12,2%, зафіксованих у річному вираженні на місяць раніше.

З початку року порівняно з груднем 2016 року споживчі ціни в Україні зросли на 6,2%.

За інформацією Держстату, в річному вираженні найбільше зростання цін зафіксоване на гарячу воду і опалення - 88,9%, електроенергію - 63,7%, водопостачання - 37,1%, каналізацію - 30,3%, утримання будинків і прибудинкових територій - 29, 4%.

Порівняно з попереднім місяцем найбільше зросли ціни на овочі - 16,7%, фрукти - 12,8%, водопостачання - 8%, каналізацію - 5,3%, утримання будинків і прибудинкових територій - 4,4%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в квітні 2017 року порівняно з квітнем 2016 року сповільнилася до 12,2%, порівняно з березнем - до 0,9%. З початку року споживчі ціни в Україні зросли на 4,9%.

Національний банк України прогнозує уповільнення інфляції в поточному році до 9,1%, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк - до 10%.