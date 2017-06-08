Зростання цін в Україні прискорилося до 13,5%
За даними Держстату, інфляція в Україні прискорилася в травні до 1,3% до попереднього місяця, до 13,5% в річному вираженні.
Інфляція в Україні в травні 2017 року порівняно з попереднім місяцем, квітнем, прискорилася до 1,3% з 0,9% в квітні до березня.
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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, в річному вираженні порівняно з травнем 2016 року інфляція прискорилася до 13,5% з 12,2%, зафіксованих у річному вираженні на місяць раніше.
З початку року порівняно з груднем 2016 року споживчі ціни в Україні зросли на 6,2%.
За інформацією Держстату, в річному вираженні найбільше зростання цін зафіксоване на гарячу воду і опалення - 88,9%, електроенергію - 63,7%, водопостачання - 37,1%, каналізацію - 30,3%, утримання будинків і прибудинкових територій - 29, 4%.
Порівняно з попереднім місяцем найбільше зросли ціни на овочі - 16,7%, фрукти - 12,8%, водопостачання - 8%, каналізацію - 5,3%, утримання будинків і прибудинкових територій - 4,4%.
Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в квітні 2017 року порівняно з квітнем 2016 року сповільнилася до 12,2%, порівняно з березнем - до 0,9%. З початку року споживчі ціни в Україні зросли на 4,9%.
Національний банк України прогнозує уповільнення інфляції в поточному році до 9,1%, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк - до 10%.