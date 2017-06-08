В українських банках зросла кількість дефолтних кредитів

Частка непрацюючих (дефолтних) кредитів в банківській системі України на 1 травня 2017 року становила 56,6%, що на 1,49 процентних пункту (п. п.) вище за показник на 1 квітня.

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Як повідомляється на сайті НБУ, в тому числі зросла на 1,47 п. п. до 71,43% частка непрацюючих кредитів в банках з державною часткою, на 53,1 п. п. до 92,2% - в неплатоспроможних банках.

При цьому на 0,53 п. п. до 47,04% скоротилася частка непрацюючих кредитів в банках іноземних банківських груп, на 0,3 в. п. до 23,01% - в банках з приватним українським капіталом.

Згідно з наведеними даними, обсяг непрацюючих кредитів в банківській системі України на 1 травня становив 569,1 млрд грн, загальний обсяг кредитів – 1,006 трлн грн.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Нацбанк вперше опублікував статистику щодо непрацюючих кредитів («non-performing loans») в банківській системі, згідно з якою частка таких кредитів на кінець першого кварталу 2017 року становила 55,1%.

За методикою НБУ, непрацюючими визнаються кредити з простроченням платежу більш ніж на 90 днів (30 для банків), або за якими погашення боргу малоймовірне без стягнення забезпечення.