В Україні прискорилася базова інфляція

Базова інфляція в Україні в травні 2017 року у річному вираженні порівняно з травнем 2016 року прискорилася до 6,5% з 6,3%, зафіксованих у квітні 2017 до квітня 2016.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем, квітнем 2017 року, базова інфляція в травні уповільнилася до 0,3% з 0,6% в квітні до березня.

З початку року порівняно з груднем 2016 року базова інфляція становила 6,5%.

Держстат нагадує, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні 2017 року порівняно з попереднім місяцем прискорилася до 1,3%, порівнянно з травнем 2016 року - до 13,5%. Порівняно з груднем 2016 року споживчі ціни в Україні зросли на 6,2%.