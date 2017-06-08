Долар і євро подешевшають: Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 9 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2614.9214 (8 червня – 2620.5414)

100 EUR – 2936.2952 (8 червня – 2939.4613)

10 RUR – 4.5887 (8 червня – 4.6309)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,12/26,15 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,6119/29,6262 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4632/0,4746 грн/рубль.