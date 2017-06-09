Регулятивний капітал банківської системи з початку року скоротився майже на 14 мільярдів

Регулятивний капітал банківської системи України на 1 червня 2017 року становив 96,030 млрд грн, що на 1,283 млрд грн нижче за показник на 1 травня 2017 року.

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Як свідчать дані про економічні нормативи на сайті Національного банку України, з початку року регулятивний капітал скоротився на 13,634 млрд грн.

За даними НБУ, норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу за підсумками травня скоротився на 0,7 п. п., становивши на 1 червня 13,11%, що вище за допустимий мінімум у 10%.

Значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами за банківською системою залишається вищим за встановлений допустимий максимум НБУ 25%. Зокрема, на 1 червня значення нормативу становило 28,23%, що на 0,7 п. п. нижче за показник на 1 травня.

Інші нормативи по банківській системі на 1 червня знаходяться в межах допустимих значень НБУ.

Як повідомляв УНІАН, регулятивний капітал банківської системи України на 1 травня становив 97,313 млрд грн, що на 1,7%, або на 1,717 млрд грн, нижче за показник на 1 квітня 2017 року.