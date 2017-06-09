Фунт дешевшає на фоні формування "підвішеного" парламенту в Британії

Фунт стерлінгів, що впав на фоні результатів exit poll, продовжує зниження після того, як стало зрозуміло, що жодна з партій не зможе отримати абсолютної більшості в парламенті Великобританії.

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Сьогодні вранці курс фунта щодо долара знизився на 1,82% — до $1,272. До євро британська валюта втратила 1,81%, курс фунта опустився до €1,134, повідомляє RNS.

Згідно з останніми даними, консерватори змогли отримати 314 місць в парламенті Британії, лейбористи — 261 місце. Залишаються нерозподіленими п'ять місць з 650, таким чином, жодна партія під час цих виборів не зможе отримати абсолютну більшість, буде сформований так званий «підвішений» парламент.

У результаті провідні партії — лейбористи і консерватори — намагатимуться сформувати коаліційний уряд, пост прем'єр-міністра займе один із лідерів цих партій.