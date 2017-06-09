На Тернопільщині за кошти Державного фонду регіонального розвитку профінансують 23 проекти

На Тернопільщині за результатами І конкурсного відбору за кошти Державного фонду регіонального розвитку профінансують 23 проекти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, загалом на конкурсний відбір було подано 279 проектів на суму більше як 900 млн. грн.

Процес відбору проектів відбувався на двох рівнях: в Тернопільській облдержадміністрації, де засідала спеціально створена регіональна комісія, та в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

За словами директора департаменту економічного розвитку та торгівлі Тернопільської ОДА Галини Воляник, з числа проектів, поданих на конкурсний відбір, Мінрегіоном були поставлені деякі пріоритетні напрями. Зокрема, не менше 10% коштів ДФРР повинно бути направлено на енергоефективність державних і комунальних навчальних та медичних закладів. Ще 10% мають бути спрямовані на розвиток спортивної інфраструктури і 10% передбачено на створення та функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі в об’єднаних територіальних громадах.

Читайте такожНа Тернопільщині за кошти державної субвенції відремонтують заклади медицини та освіти

«Попередній конкурсний відбір пройшли 23 з 58 запропонованих заявниками за даними квотами проекти на суму 78,9 млн. грн, з яких 55,885 млн. грн – кошти ДФРР та 23,076 млн. грн – кошти місцевих бюджетів. При цьому три проекти, реалізація яких розпочата у 2016 році, погоджені комісією для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку. Ці проекти можуть бути реалізовані за рахунок коштів ДФРР та вже подані до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України без проведення оцінювання. При цьому на засіданні КМУ вже прийнято рішення про фінансування перехідних об’єктів. До таких проектів належать реконструкція гуртожитку Чортківського медичного коледжу, завершення будівництва школи в селі Горигляди Монастириського району та садочка у селі Стінка Бучацького району», – сказала Воляник.

Найбільше відібрали проектів, які спрямовані на енергоефективність державних і комунальних навчальних закладів у сфері освіти. Таких проектів 12. Їхня вартість становить 25,03 млн. грн.

У медичній сфері обрали 6 проектів на суму 21,43 млн. грн.

У сфері створення та функціонування центрів надання адміністративних послуг відібрали лише один проект в об’єднаній територіальній громаді. Його реалізація обійдеться у 2,85 млн. грн. Чотири проекти на суму 29,6 млн. грн буде реалізовано у галузі розвитку спортивної інфраструктури. Серед них – «Водна арена Тернопіль», будівництво першого в області критого спортивного залу, будівництво майданчика із встановленням штучного рулонного покриття та реконструкція спортивного майданчика школи.

Як повідомляв УНІАН, у травні на Тернопільщині видали більше шести тисяч закордонних паспортів.