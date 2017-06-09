Надходження до місцевих бюджетів збільшились на третину - до 72 мільярдів

Надходження до місцевих бюджетів завдяки реформі децентралізації зросли в січні-травні 2017 року на 34,3% порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 72,3 млрд грн.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) із посиланням на очільника відомства Геннадія Зубка.

«За січень-травень до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) надійшло 72,3 млрд грн, що становить 44,5% від річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами. Приріст надходжень до загального фонду місцевих бюджетів проти січня-травня минулого року становив 34,3% або 18,4 млрд грн», - цитує прес-служба віце-прем'єра.

За його словами, темп зростання фактичних надходжень від податку на доходи фізичних осіб у січні-травні 2017 року зріс порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 41,6%, плати за землю - на 16,6%.

Як повідомляв УНІАН, надходження до загального фонду місцевих бюджетів у першому кварталі 2017 року зросли майже на 40% порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 41,6 млрд грн.