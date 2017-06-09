ЄБРР слідом за Міжнародною фінансовою корпорацією видав перший гривневий кредит

Європейський банк реконструкції і розвитку видав перший в своїй історії роботи в Україні гривневий кредит, повідомили УНІАН у прес-службі одержувача кредиту - компанії «ОТП Лізинг».

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За інформацією компанії, кредит в еквіваленті 20 млн дол., або понад 520 млн грн, одержано строком на 3 роки для розширення програм «ОТП Лізинг» із фінансування агровиробників.

Раніше, 7 червня, про видачу першого кредиту в гривні повідомила Міжнародна фінансова корпорація (IFC), яка видала кредит на 400 млн грн (близько 15 млн дол.) Терміном на 8 років компанії «Ашан Рітейл».

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку надає підтримку Україні для впровадження важливих для економіки реформ, беручи участь в десятках проектів у нашій країні. Загальна сума фінансування діючих проектів перевищує 4 млрд євро.

«ОТП Лізинг» - універсальна лізингова компанія, що входить до складу європейської фінансової групи OTP Group. Компанія працює на ринку України з 2008 року як дочірня структура «ОТП Банку».