В Україні на 20 найбільших банків припадає 91% чистих активів сектору- НБУ

Банківський сектор України стає все більш концентрованим, і на 20 найбільших банків країни в даний час припадає 91% чистих активів сектору.

Читайте такожУкраїнські банки вийшли на мільярдні прибутки проти збитків роком раніше

Про це йдеться в презентації на сайті Національного банку України, згідно з якою в секторі домінують державні банки.

За оцінками регулятора, частка держави в банківському секторі зросла до 56% за чистими активами і до 62% - за роздрібними депозитами.

Довідка УНІАН, активи діючих банків України, без урахування неплатоспроможних фінансових установ, за січень-квітень 2017 року зросли на 1,885 млрд грн, або на 0,2% - до 1,258 трлн грн.

Станом на 1 травня кількість працюючих в Україні банків, що мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, становила 90, зокрема, 38 банків із іноземним капіталом.

Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року ухвалив рішення націоналізувати найбільший банк України «ПриватБанк» (м. Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.