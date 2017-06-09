Гривня продовжує "набирати форму": зміцнилася до 26,13 за долар

У п'ятницю, 9 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,11/26,13 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 29,1857/29,2081 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4735/0,4746 грн/ рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,1208 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 132 угод на суму 73,06 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,12/26,15 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,6119/29,6262 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4632/0,4746 грн/рубль.