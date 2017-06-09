Гройсман про пенсійну реформу: українці зможуть купити тільки 2 роки страхового стажу

Оновлений проект пенсійної реформи передбачає можливість купівлі до 2 років страхового стажу, хоча попередній проект, презентований урядом, передбачав можливість купівлі до 5 років стажу.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з журналістами регіональних ЗМІ.

«У рамках 2 років можна буде докуповувати страховий стаж, не має значення, за який період трудового життя», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, презентований урядом 17 травня проект пенсійної реформи передбачав можливість купівлі громадянами до 5 років страхового стажу для досягнення мінімально необхідного для виходу на пенсію рівня у 25 років. При цьому основний кредитор України - Міжнародний валютний фонд наполягав на зменшенні можливості купівлі страхового стажу до 2 років.