Нацбанк спростив для бізнесу механізм інвестування за кордон

Національний банк України в рамках лібералізації на валютному ринку спростив порядок інвестування юридичними особами за кордон, і тепер бізнес зможе інвестувати за межі України еквівалент суми до 2 млн дол. на рік на підставі однієї валютної ліцензії.

Читайте такожУкраїнський бізнес в травні виплатив іноземним інвесторам $180 мільйонів дивідендів

Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №51, яка набирає чинності з 12 червня, раніше ліміт таких операцій становив 50 тис. дол. на місяць.

Також у рамках постанови Нацбанк встановив спрощений порядок отримання ліцензії для інвестицій до 50 тис. дол., але для інвестицій понад цієї суми передбачено розгорнутий перелік документів.

«Такі кроки дозволять поліпшити умови ведення юридичними особами зовнішньоекономічної діяльності та, разом з тим, не сприятимуть проведенню економічно необґрунтованих операцій з виведення коштів за межі України», - зазначив регулятор.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк наприкінці травня пом'якшив ряд обмежень на валютному ринку, зокрема, з 26 травня збільшив максимальний термін розрахунків за операціями експорту/імпорту до 180 днів, а з 12 червня дозволив повернення інвестицій іноземним інвесторам і дострокове погашення зовнішніх кредитів бізнесу із забезпеченням міжнародних фінансових організацій.

В рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планує поступово пом'якшити адміністративні обмеження на ринку бізнесу, банків і фізичних осіб.

В даний час продовжує діяти низка обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для придбання валюти за заявками клієнтів, одноденний ліміт придбання готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тис. грн на день і одноденний ліміт на зняття готівки з валютного рахунку в еквіваленті 250 тис. грн на день.