Мін'юст закрив доступ до рішення суду щодо Приватбанку - журналіст

Чиновники Мін'юсту приховали рішення суду, яким націоналізація Приватбанку визнана незаконною. Мова йде про рішення Окружного адмінсуду Києва за позовом сім'ї Суркісів до НБУ та Фондом гарантування вкладів (справа №826/20221/16).

Про це повідомив журналіст Олександр Дубинський на своєму сайті, припустивши, що причиною цього стало "переконливе прохання" чиновників НБУ, Мінфіну та Фонду гарантування.

Читайте такожВ Україні на 20 найбільших банків припадає 91% чистих активів сектору- НБУ

"Рішення не доступне публіці "згідно з Законом України "Про доступ до судових рішень" (п. 4 ст. 7)", не дивлячись на те, що в цьому пункті йдеться лише про обмеження публікації особистих даних, і даних про судові рішення, прийняті в закритому режимі. Хоча позов Суркісів і рішення по даній справі приймалося судом у відкритому режимі, і про це написали всі не тільки ЗМІ, але навіть прес-служба Нацбанку - де висловили обурення рішенням суду", - зазначає журналіст.

На його думку, подібні формулювання є тиском на суд.

"Причини приховування рішення - банальні: влада втрутилася в судовий реєстр і видалила звідти дані тому, що не хоче створювати прецедент для інших потенційних заявників і показувати свою тупість", - пише Дубинський.

За його словами, завдяки аргументам, виписаним в рішенні за позовом сім'ї Суркісів, за якими ті відсудили у НБУ 1,1 млрд гривень, можуть бути оскаржені всі операції по списанню грошей компаній і приватних осіб, яких НБУ і Фонд гарантування визнали пов'язаними особами з акціонерами Приватбанку.

Журналіст нагадує, що цю суму Гонтарєва оцінила в 32 млрд гривень.

"Крім низки порушень базових засад законодавства (наприклад, відсутність платіжного доручення на списання коштів / цінних паперів з рахунків на користь Мінфіну при націоналізації), дії Мінфіну-НБУ-Фонду гарантування прямо суперечать статті 41 Конституції України, яка визначає, що примусово викупити акції (будь-яку власність) можна тільки заздалегідь сплативши їх власнику повну ринкову вартість. Крім того, ця ж стаття не дозволяє без рішення суду (по-суті, конфіскації) вилучати кошти", - зазначає Дубинський.

На його думку, саме ці аргументи влада і намагалася приховати, прибравши рішення за позовом Суркісів з реєстру.

"Однак тупість українських чиновників настільки безмежна, що прибравши одне рішення, вони залишили в публічному доступі інше - аналогічне, за позовом ПАТ "Акцент-Банк" (А-Банк) до НБУ та Фондом гарантування вкладів (справа №826/20239/16), де викладені все необхідне для оскарження дій Мінфіну-НБУ Фонду гарантування при націоналізації Приватбанку і списання грошових коштів нібито "інсайдерів", - зазначає журналіст.