Гройсман розповів, коли в Україні почнуть впроваджувати накопичувальний рівень пенсійної системи

Уряд почне роботу над впровадженням накопичувального рівня пенсійної системи після ухвалення поточного варіанту пенсійної реформи.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками регіональних ЗМІ.

Прем'єр зазначив, що першочергове завдання уряду - побудувати бездефіцитну солідарну систему, а потім впровадити накопичувальну.

«Зараз ми підготували проект пенсійної реформи, який дасть бездефіцитність і справедливість. Наступний етап - як тільки ми приймемо цю реформу, ми почнемо з депутатами працювати над накопичувальною системою, щоб знайти якісну формулу», - сказав Гройсман.

При цьому він зазначив, що накопичувальна система є абсолютно новою системою для України, тому уряду необхідно прорахувати всі ризики.

«Там є великі ризики, коли ви будете накопичувати пенсію. Потрібно буде зробити так, щоб ви ніде не прогоріли, там мають бути дуже серйозні гарантії... Коли обвалилися західні фондові ринки, багато пенсіонерів на заході втратили свої пенсії. Ми не можемо цього допустити, ні в якому разі», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 17 травня затвердив законопроект про пенсійну реформу і направив його на розгляд Національній раді реформ при президенті України.

Уряд України в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців на суму від 200 до 1000 грн, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

Пенсійна реформа не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі менш ніж 15 років - у 65 років. Водночас, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги визначатиметься, виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Всі нормативи мінімального страхового стажу збільшуватимуться на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. При цьому урядовий варіант реформи передбачає можливість купівлі до 5 років страхового стажу. Якби докуповувати страховий стаж за цими правилами можна було зараз, за перший рік треба було б сплатити 16 896 грн.

Також реформа скасовує призначення пенсій держслужбовцям за вислугу років і вводить єдину формулу розрахунку розміру пенсій, яка прив'язує його до обсягу внесків до Пенсійного фонду впродовж життя.