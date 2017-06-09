Данилюк виступає проти перепідпорядкування ДФС безпосередньо Кабміну
Міністр фінансів зазначив, що це порушить загальну логіку державного управління, тому ДФС, яка реалізує податкову і митну політику, має перебувати в підпорядкуванні Мінфіну, який цю політику формує.
Міністр фінансів України Олександр Данилюк виступає проти перепідпорядкування Державної фіскальної служби від Міністерства фінансів безпосередньо Кабінету міністрів України.
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"Про перепідпорядкування – це порушить загальну логіку державного управління. Тому ДФС, яка реалізує податкову і митну політику, повинна перебувати в підпорядкуванні Мінфіну, який цю політику формує", – написав Данилюк на своїй сторінці в соцмережі Facebоok, коментуючи публікації в ЗМІ про можливе перепідпорядкування Фіскальної служби.
За його словами, зараз робляться спроби через публічну сферу дестабілізувати ситуацію, щоб "всі пересварилися між собою", і таким чином призупинити процес реформування ДФС.
"Але я налаштований на конструктив і вже неодноразово казав, що для мене важливі не персоналії, а системні реформи, які змінюють ситуацію на краще і роблять неможливим повернення до старих схем", – додав міністр.
Також він зазначив, що завдяки співпраці Мінфіну з ДФС за останні кілька місяців вдалося показати непоганий результат в напрямку інституціональної перебудови служби, але системна реформа ще не відбулася.
"Настав час розпочати цей процес", – підкреслив Данилюк.
Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба, що об'єднує податкову і митну служби, а також податкову міліцію, сформована на базі Міністерства доходів і зборів, ліквідованого в березні 2014 року з приходом уряду Арсенія Яценюка.
Чинний глава Кабміну Володимир Гройсман неодноразово заявляв, що ДФС була і залишається чемпіоном за кількістю скарг з боку бізнесу на роботу органів влади в Україні, тому реформа Фіскальної служби є одним з пріоритетів роботи уряду.