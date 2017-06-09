Річна інфляція може виявитися вищою за прогноз - Нацбанк
Фактична інфляція виявилася вищою за прогноз, що пояснюється високими темпами зростання цін на сировину та посиленням впливу адміністративних чинників.
Поточна динаміка індексу споживчих цін та його складових свідчить про посилення ризиків високої інфляції за підсумками 2017 року порівняно з прогнозом Національного банку України на рівні 9,1% рік до року.
Читайте такожВ Україні прискорилася базова інфляція
Про це йдеться в коментарі НБУ щодо останніх даних Державної служби статистики України, згідно з яким інфляція в Україні в травні 2017 року порівняно з попереднім місяцем зросла до 1,3%, порівняно з травнем 2016 року – до 13,5%.
Регулятор відзначив, що фактична інфляція в місячному та річному вимірі виявилася вище прогнозу, що пояснюється, насамперед, високими темпами зростання цін на сирі продукти і посиленням впливу адміністративних чинників.
Разом з тим, як наголошується в коментарі, тиск фундаментальних факторів було слабкіше очікуваного.
Також повідомляється, що індекс цін виробників у травні сповільнилося до 27,1% у річному вираженні насамперед за рахунок зниження темпів зростання цін у видобуванні металевих руд та металургійному виробництві.
Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні 2017 року порівняно з попереднім місяцем зросла до 1,3%, порівняно з травнем 2016 року – до 13,5%. Порівняно з груднем 2016 року споживчі ціни в Україні зросли на 6,2%.