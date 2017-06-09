Річна інфляція може виявитися вищою за прогноз - Нацбанк

Поточна динаміка індексу споживчих цін та його складових свідчить про посилення ризиків високої інфляції за підсумками 2017 року порівняно з прогнозом Національного банку України на рівні 9,1% рік до року.

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Про це йдеться в коментарі НБУ щодо останніх даних Державної служби статистики України, згідно з яким інфляція в Україні в травні 2017 року порівняно з попереднім місяцем зросла до 1,3%, порівняно з травнем 2016 року – до 13,5%.

Регулятор відзначив, що фактична інфляція в місячному та річному вимірі виявилася вище прогнозу, що пояснюється, насамперед, високими темпами зростання цін на сирі продукти і посиленням впливу адміністративних чинників.

Разом з тим, як наголошується в коментарі, тиск фундаментальних факторів було слабкіше очікуваного.

Також повідомляється, що індекс цін виробників у травні сповільнилося до 27,1% у річному вираженні насамперед за рахунок зниження темпів зростання цін у видобуванні металевих руд та металургійному виробництві.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні 2017 року порівняно з попереднім місяцем зросла до 1,3%, порівняно з травнем 2016 року – до 13,5%. Порівняно з груднем 2016 року споживчі ціни в Україні зросли на 6,2%.