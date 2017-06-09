Мінекономрозвитку дав прогноз щодо інфляції на 2017 рік

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує інфляцію в Україні за підсумками 2017 року на рівні 11,2%, повідомила прес-служба відомства.

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У міністерстві зазначили, що до інфляції в травні на рівні 1,3% (порівняно з квітнем) призвело до подорожчання овочів та фруктів, зокрема сезонних (нового врожаю) і тих, які складають так званий "борщовий набір", через зниження їх запасів. Негативний вплив на інфляцію зробили і втрати, понесені в результаті несприятливих погодних умов навесні.

При цьому позитивний ефект на показник інфляції мало відсутність тиску з боку монетарних факторів, стабілізація цін на паливо і виконання зведеного бюджету з профіцитом в обсязі 38,6 мільярда гривень за січень-квітень. Експерти Мінекономрозвитку зазначають, що невелике збільшення цін на газ для населення в низці областей також не мало істотного впливу на інфляційний тренд.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів прогнозує інфляцію в Україні в 2017 році на рівні 12,9%. Національний банк України прогнозує уповільнення інфляції поточного року до 9,1%, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк – до 10%.

За даними Держстату, інфляція в Україні в травні 2017 року порівняно з попереднім місяцем, квітнем, прискорилася до 1,3% з 0,9% у квітні до березня.