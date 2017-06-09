НБУ спростив реорганізацію банків шляхом їх приєднання

Національний банк України оптимізував процедуру реорганізації банків шляхом їх приєднання один до одного у відповідності з вимогами Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків".

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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, завдяки цьому значно скоротяться строки здійснення реорганізації, в тому числі розгляду регулятором документів банків-учасників реорганізації.

Так, Національний банк буде приймати рішення про погодження реорганізації банків ще на етапі планування цього процесу, а не за фактом його виконання. Такий підхід скоротить процедуру реорганізації банків шляхом приєднання в середньому з 1,5 років до 3 місяців.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у 2016 році постановою №58 зобов'язав банки збільшити капітал до 200 мільйонів гривень – до 11 липня 2017 року, до 300 мільйонів гривень – до 11 липня 2018 року, до 400 мільйонів гривень – до 11 липня 2019 року, до 450 мільйонів гривень – до 11 липня 2020 року, до 500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.

За оцінками банкірів, виконання вимог НБУ може стати непідйомним завданням для десятків невеликих фінансових установ, у зв'язку з чим процеси злиття та ліквідації на банківському ринку України прискоряться.