Гривня йде на вихідні з курсом 26,15 за долар
18:42, 09 червня 2017Фінанси
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Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,6119/29,6262 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У п'ятницю, 9 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,1250/26,1500 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,6119/29,6262 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4632/0,4746 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1248 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 466 угод на суму 278,24 мільйона доларів.
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