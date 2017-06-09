Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 12 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2612,4759 (9 червня – 2614,9214)

100 EUR – 2919,7031 (9 червня – 2936,2952)

10 RUR – 4,5831 (9 червня – 4,5887)

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Як повідомляв УНІАН, 9 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,1250/26,1500 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,6119/29,6262 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4632/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1248 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 466 угод на суму 278,24 мільйона доларів.