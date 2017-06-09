"Нафтогаз" з початку року збільшив прибуток в 1,6 рази

Найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" в січні-березні 2017 року збільшив чистий прибуток на 60% порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 19,7 мільярда гривень.

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Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід компанії від реалізації продукції в січні-березні 2017 року становить 72,3 мільярда гривень, що на 43,3% більше результату за підсумками січня-березня 2016 року, коли цей показник становив 50,4 мільярда гривень.

Валовий прибуток компанії за 3 місяці 2017 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, скоротився на 41% – до 10,9 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" в 2016 році отримав 22,5 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як в 2015 році компанія отримала 35 мільярдів гривень чистого збитку. Валовий прибуток "Нафтогазу" за підсумками 2016 року склала 70,96 мільярда гривень, що у 8,4 рази більше показника 2015 року. Дохід холдингу в 2016 році зріс на 48% - до 192,8 мільярда гривень.