Суд дозволив детективам НАБУ черговий обшук у справі про виведення 12 мільярдів рефінансування Нацбанку

Згідно з державним реєстром судових рішень, йдеться про розслідування фактів виведення за кордон 12 мільярдів гривень рефінансування НБУ в 2014-2015 роках посадовими особами регулятора за попередньою змовою з посадовими особами банків "Південкомбанк", "Київська Русь", "Автокразбанк", "Терра Банк", "Міський Комерційний Банк", "Дельта Банк", "Хрещатик", "Фінанси і Кредит" за участю Meinl Bank Aktiengeselschaft (Відень, Австрія).

Читайте такожНБУ вже виграв три суду у справі "Дельта Банку", ще шість позовів розглядаються

Як випливає з матеріалів справи, протягом 2014-2015 років "Дельта Банк" отримав кредити рефінансування та стабілізаційні кредити НБУ на загальну суму 10,166 мільярда гривень, що еквівалентно 630 мільйонів доларів, при цьому 19 січня 2015 року кошти з кореспондентського рахунку "Дельта Банку" в австрійському Meinl Bank в сумі 87,294 мільйона доларів США (2,205 мільярда гривень за поточним офіційним курсом НБУ) були списані у зв'язку з невиконанням пов'язаної з "Дельта Банком" компанією Silisten Trading Limited (Британські Віргінські острови) кредитних зобов'язань перед Meinl Bank.

Як повідомляв УНІАН, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в січні поточного року заявив про розслідування фактів виведення коштів рефінансування Національного банку за межі України через австрійські банки. Зокрема, детективи НАБУ розслідують факти виведення за кордон 12 мільярдів гривень рефінансування НБУ в 2014-2015 роках банками "Південкомбанк", "Київська Русь", "Автокразбанк", "Терра Банк", "Міський Комерційний Банк", "Дельта Банк", "Хрещатик", "Фінанси і Кредит" за участю Meinl Bank Aktiengeselschaft (Відень, Австрія). Також детективи НАБУ виявили, що послугами Meinl Bank користувалися банки "Таврика", "Фінростбанк", "Інтеграл-Банк".

Згодом Національний банк спростував звинувачення в причетності до виведення коштів рефінансування через австрійські банки, пояснюючи, що ці кореспондентські рахунки використовувалися для штучного роздування банками капіталів та виведення коштів за кордон. За інформацією регулятора, в середині 2014 року залишки на коррахунках в таких транзитних банках 17 українських банків складали близько 2 мільярдів доларів США, і саме керівництво НБУ тоді виявило цю проблему і надав українським банкам до 1 квітня 2016 року для її вирішення. За інформацією НБУ, на даний момент жоден з українських банків не має кореспондентських рахунків у таких банках-транзитерів.

Фонд гарантування вкладів фізичних також заявив про готовність сприяти антикорупційним органам при проведенні цих розслідувань. За інформацією фонду, його працівники підготували і передали правоохоронцям близько 300 томів документів по 250 сторінок кожен. При цьому фонд закликав правоохоронців не забирати у банків сервера, тому що у фонду немає можливості відновлювати документи.