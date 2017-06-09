Затриманій на хабарі чиновниці Фонду гарантування вкладів призначили 130 мільйонів застави

Печерський суд Києва призначив затриманій чиновниці Фонду гарантування вкладів Юлії Приходько утримання під вартою до 6 серпня з можливістю внести заставу у 130 мільйонів гривень.Про це повідомляє кореспондент ТСН із судової зали.

Читайте такожСуд дозволив детективам НАБУ черговий обшук у справі про виведення 12 мільярдів рефінансування НацбанкуПрокурори вимагали для чиновниці 200 мільйонів гривень застави. За даними слідства, Приходько зберігала 500 тисяч доларів у банківській скриньці, а упіймали її на хабарі у 5 мільйонів доларів. Загалом розмір суми незаконного збагачення становить близько 140 мільйонів гривень.

Протягом попереднього затримання Приходько не перебувала у СІЗО. Правоохоронці кажуть, що не стали утримувати чиновницю в ізоляторі, оскільки вона "не буйна".

За словами журналіста, на суді озвучили прізвище ще одного фігуранта справи – Борисенка, який має стосунок до злочинної схеми. Прокуратура збирається вручити підозру і йому, проте нині це неможливо, оскільки він перебуває за кордоном. Заявник про злочин – власник ліквідованого дніпровського "Актабанку". З нього вимагали гроші за те, щоб не продавати майно банку і щоб він зміг забрати оригінали деяких документів з установи.

Адвокати наполягають, що до інкримінованих злочинів їхня підзахисна стосунку не має і тримати її під вартою причин не існує. Крім того заявляють, що Приходько перенесла гіпертонічний криз, має проблеми з серцем та нирками. Суму застави називають "непідйомною". Захист просив відпустити чиновницю під особисте зобов'язання та запевняють, що гроші у банківській скриньці – не її. Кажуть, що скринька зареєстрована на колишнього чоловіка.

Повідомляється, що працівницю Фонду гарантування вкладів затримали під час отримання хабара у 5 мільйонів у Дніпрі, звідти її доправили до Києва.

Видання зазначає, що у Фонді гарантування вкладів вона працює давно - раніше вже була ліквідатором чотирьох дніпровських банків. Нині працювала над ліквідацією банку "Форум". За інформацією джерел ТСН в СБУ, вона пропонувала представникам колишніх власників банку допомогу з виведення активів із установи. Саме за це просила вигоду.

У всіх повідомленнях про злочин від силовиків фігурує вислів "злочинна група". Тобто ймовірно будуть оприлюднені імена й інших причетних до цієї корупційної схеми. Фонд напередодні розповсюдив заяву, у якій наголошує, що усіляко сприятиме слідству.