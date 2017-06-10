Україна подасть апеляцію у справі про стягнення "боргу Януковича" до 23 червня

Україна подасть апеляцію у справі про стягнення 3 мільярдів доларів боргу перед Росією на два тижні пізніше, ніж очікувалося, завдяки дозволу судді британського суду. По це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

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"На засіданні, яке відбулось у англійському суді 26 травня 2017 року, суддя Блер продовжив термін подання апеляції України на 14 днів (з 9 червня до 23 червня 2017 року). Відповідно, Україна подасть документи щодо апеляційного оскарження у цей продовжений термін", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Високий суд Лондона в січні почав розгляд позову Росії до України щодо кредиту на 3 мільярда доларів, який наша країна вважає "хабарем" Кремля колишній українській владі за відмову від євроінтеграції, тоді як російська сторона наполягає на його погашенні.

29 березня Лондонський суд схвалив прискорений розгляд позову РФ, не визнавши обґрунтованість аргументів України в цій справі. Разом із тим, суддя Вільям Блер дозволив українській стороні подати апеляцію на це рішення.

Україна успішно завершила реструктуризацію за 13 із 14 випусків облігацій у листопаді 2015 року, при цьому "російські" облігації не увійшли до цього переліку, оскільки РФ наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів.