Суд дозволив стягнути 230 мільйонів з підприємств Жеваго у справі банку "Фінанси та Кредит"

Господарський суд Полтавської області вирішив стягнути близько 230 млн грн з компаній бізнесмена Костянтина Жеваго.

Про це свідчить рішення суду у справі N917/405/17 від 6 червня, повідомляє Liga.net.

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Таким чином, суд задовольнив позов ліквідатора банку «Фінанси та Кредит» і вирішив стягнути 219,9 млн грн з підприємства «Авторадіатор» і ще 10,5 млн грн - солідарно з цього підприємства і «АвтоКрАЗу» (поручителя) на підставі кредитного договору.

«Авторадіатор» входить до групи КрАЗ, підконтрольної Жеваго. Він же був мажоритарним акціонером банку «Фінанси та Кредит».

Обсяг позовних вимог до групи КрАЗ перевищує 3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Фінанси та Кредит» 17 грудня 2015 року. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 18 вересня 2015 року на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Банк «Фінанси та Кредит» (Київ) працює на ринку України з 1990 року і входив до групи найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку були компанії «Асканія» (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.