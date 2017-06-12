Нацбанк продав через систему Prozorro перший лот майже за 2 мільйони

Національний банк України продав через систему електронних аукціонів "Prozorro.Продаж" свій перший лот - нежитлове приміщення в Краматорську (Донецька обл.) - за 1,9 млн грн.

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Про це повідомив проектний менеджер Prozorro Олексій Соболєв на своїй сторінці у Facebook.

«Продали перший лот від НБУ! Вітаю з початком. Тут також цікава історія. Цю нерухомість НБУ вже виставляв за тією самою ціною кілька місяців тому, але тоді ніхто на аукціон не прийшов. А ось на другу спробу прийшли цілих 6 учасників! Під час аукціону ціна зросла на 35%», - повідомив Соболєв.

За словами менеджера, команда Prozorro планує розширювати систему продажу держмайна і залучати до неї нових учасників, у зв'язку з чим провела переговори з Київською міською державною адміністрацією про розміщення зовнішньої реклами, а також з Фондом гарантування вкладів про поглиблення співпраці та маркетингової стратегії.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в першому кварталі 2017 року узгодив реалізацію через систему Prozorro закладених активів за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків на загальну суму понад 3,9 млрд грн, що майже в 1,5 раза більше, ніж за весь 2016 рік.

Система реалізації майна неплатоспроможних банків «Prozorro.Продаж» розпочала роботу в листопаді 2016 року. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про її обов'язкове використання з 1 січня 2017 роки для реалізації всіх активів неплатоспроможних банків, що перебувають у розпорядженні фонду.

Команда Prozorro планує розширити функції системи продажу майна «Prozorro.Продаж», побудованої за принципом однойменної системи державних закупівель, і реалізувати в поточному році активи на суму 7 млрд грн.