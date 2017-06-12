Порошенко додатково задекларував понад 1,2 мільйона гривень доходу

Президент України Петро Порошенко додатково задекларував за 2016 рік доходи від процентів у Міжнародному інвестиційному банку на загальну суму 1 млн 252 тис. гривень.

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Такі дані розміщені на сайті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, у повідомленні про істотні зміни від 9 червня зазначено, що Порошенко отримав 135,937 тис. грн, 135,937 тис. грн, 95,156 тис. грн, 308,123 тис. грн і 577,731 тис. грн відсотків від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко задекларував 12,2 млн грн доходів за 2016 рік, з яких зарплата становила 366,3 тис. грн.

11 травня голова держави додатково задекларував за 2016 рік доходи від процентів у Міжнародному інвестиційному банку на загальну суму 865,444 тис. грн.