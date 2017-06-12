НБУ вперше встановив вимоги до кредитних посередників

Національний банк України вперше встановив вимоги до діяльності кредитних посередників банків у сфері споживчого кредитування.

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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, НБУ привів норми їх діяльності у відповідність до закону України «Про споживче кредитування».

Зокрема, згідно з установленими НБУ вимогами, кредитний посередник повинен бути резидентом України, мати достатній рівень знань в сфері споживчого кредитування, мати бездоганну ділову репутацію.

НБУ зазначив, що така відповідність буде постійно контролювати банк, з яким кредитний посередник уклав договір.

«Вимоги Національного банку будуть сприяти тому, що кредитні посередники надаватимуть споживачам банківських послуг повнішу інформацію про банки, банківські продукти, умови отримання кредитів, а також нести за це відповідальність перед споживачами. Це буде сприяти розвитку і підвищенню прозорості ринку споживчого кредитування в Україні», - цитуються в повідомленні слова заступника голови НБУ Катерини Рожкової.

У разі невідповідності кредитного посередника встановленим НБУ вимогам банк зобов'язаний достроково розірвати з ним посередницький договір; звернутися до НБУ для виключення інформації про кредитного посередника з переліку, а також припинити видачу споживчих кредитів із залученням такого кредитного посередника.

НБУ зазначив, що відповідальність за порушення кредитним посередником законодавства лежить на банку, з яким уклав кредитний посередник посередницький договір. Така вимога пояснюється тим, що закон України «Про споживче кредитування» не наділяє Національний банк повноваженнями застосовувати заходи впливу до кредитних посередників за порушення законодавства у сфері споживчого кредитування. При цьому Національний банк буде вести перелік кредитних посередників банків.

Як повідомляв УНІАН, Закон України "Про споживче кредитування" набрав чинності з 10 червня 2017 року.

Цим законом запроваджуються правові підстави для діяльності кредитних посередників у сфері споживчого кредитування. Закон також наділяє Національний банк повноваженнями встановлювати вимоги до кредитних посередників банків та їх діяльності.