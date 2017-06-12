Відсьогодні зняті обмеження на переказ грошей за кордон для фізосіб

Національний банк України з 12 червня скасовує обмеження для фізичних осіб на переказ коштів за межі України, який раніше був обмежений сумою в 150 тис. грн в місяць.

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Про це йдеться в постанові НБУ №44 від 30 травня.

Крім того, з 12 червня банкам дозволено обмін валюти без обмежень щодо груп класифікатора іноземних валют та банківських металів. Досі такі операції проводилися виключно в межах однієї групи класифікатора.

Як повідомляв УНІАН, у рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планує поступово пом'якшити адміністративні обмеження на ринку бізнесу, банків та фізичних осіб.

У даний час продовжує діяти ряд обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів, одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тис. грн в день і одноденний ліміт на зняття готівки з валютного рахунку в еквіваленті 250 тис. грн в день.