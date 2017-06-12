Гривня продовжує переможну ходу: на міжбанку 26,07 за долар

У понеділок, 12 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,05/26,07 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 29,2411/29,2635 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4555/0,4564 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 26,0785 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 214 угод на суму 101,88 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 9 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,1250/26,1500 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,6119/29,6262 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4632/0,4746 грн/рубль.