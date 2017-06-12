В НБУ підрахували депозити в українських банках

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за травень, за оперативними даними, скоротився на 0,1% – до 438,386 мільярда гривень, валютних (у доларовому еквіваленті) - також скоротився на 0,1%, до 13,230 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг гривневих депозитів зріс на 2,98%, валютних – знизився на 0,6%.

За інформацією регулятора, залишки по гривневих кредитах знизилися на 0,18% в травні зросли на 0,7% (з початку року – до 506,857 мільярда гривень.

Залишки за валютними кредитами у доларовому еквіваленті знизилися на 0,12% у травні і на 6,45% з початку року - до 16,984 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у 2016 році у національній валюті зріс на 8,7% – до 425,624 мільярда гривень, але при цьому знизився в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) на 0,4% - до 13,245 мільярда доларів.