У Кабміні прогнозують зростання середніх зарплат до 7 тисяч гривень

За прогнозами уряду, зростання середньої зарплати до кінця 2017 року зросте на 37% - до 7100 грн.

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Про це повідомляється на сайті міністерства соціальної політики з посиланням на міністра Андрія Реву.

"Реформа оплати праці передбачає перегляд встановлення заробітної плати з метою поступового підвищення реальної заробітної плати та ліквідації заборгованості з заробітної плати, - цитуються в повідомленні слова Реви. - Реформа оплати праці відбувається разом з модернізацією системи інспекції праці".

Згідно з повідомленням, з 11 по 14 червня українська делегація, очолювана Ревою, бере участь у 106-й сесії Міжнародної конференції праці, яка проходить у Швейцарії.

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Планується, що міністр виступить і перед учасниками сесії з метою ознайомлення Міжнародної конференції з основними моментами діяльності уряду щодо поліпшення умов праці в Україні, зокрема, про початок проведення реформи оплати праці.

Як повідомляв УНІАН, пенсійний фонд України затвердив показник середньої зарплати за березень 2017 року на одну застраховану особу в сумі 5877 грн 50 коп., який застосовуватиметься при призначенні виплат громадянам, які виходять на пенсію.

Реальна заробітна плата в Україні в квітні 2017 року знизилася порівняно з попереднім місяцем на 2,3%.

При цьому в квітні 2017 року порівняно з квітнем 2016 року реальна зарплата зросла на 20,7%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в квітні становила 6659 грн, що на 1,4% менше порівняно з березнем поточного року і на 36% більше, ніж у квітні 2016 року. Це значення в 2,1 раза вище за мінімальну заробітну плату в Україні, яка становить 3200 грн.